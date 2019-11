Marittimi, Moby a rischio fallimento: occupata una chiesa nel Napoletano

LEGGI ANCHE

Rischio fallimento Tirrenia: i marittimi occupano il campanile di una chiesa di. Le obbligazioni Onorato Armatori hanno perso il 70% dal collocamento. Potrebbero perdere il lavoro 5800del Sud che lavorano per il gruppo Onorato. In queste ore i marittimi di Torre del Greco stanno protestando in piazza Luigi Palomba ed hanno occupato il campanile della chiesa del Carmine, alcuni minacciano di buttarsi di sotto.Giunti sul posto gli agenti di polizia del commissariato, alla guida della prima dirigente Antonietta Andria e la polizia Municipale. «Oggi la UniCredit dichiara fallimento della società - dice Vincenzo Accardo, presidente di Marittimi per il futuro- 5800 famiglie a casa. Non ci muoviamo da qui».Agli inizi di ottobre il tribunale di a Milano ha sentenziato che laè insolvente con riserva. L’istanza di fallimento presentata da alcuni fondi d’investimento speculativi nei confronti di Moby, il gruppo di navigazione che controlla anche i traghetti Tirrenia, di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato, è stata respinta di giudici. Il riscorso d’urgenza per “insolvenza prospettica e futura” era stato presentato in base all’art. 5 Legge Fallimentare lo scorso mese di settembre da alcuni fondi hedge detentori di obbligazioni Onorato Armatori 7,75% 2023 quotate alla borsa del Lussemburgo (taglio minimo negoziabile 100.000 euro) che si vedevano minacciati nei loro interessi quali creditori senior. La società ha messo in vendita delle navi per rientrare dai debiti, ma pare che l'accordo sia saltato. Queste ore sono decisive.