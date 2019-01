Venerdì 4 Gennaio 2019, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 19:02

Lutto in provincia di Napoli per la morte di Giuliano De Cicco, marittimo di 38 anni originario di Bacoli, avvenuta negli Stati Uniti. L’uomo è deceduto giovedì a bordo della nave da crociera Riviera della Oceania Class, appartenente alla compagnia statunitense Oceania Cruises, ormeggiata nel porto di Miami. Secondo una prima ricostruzione, in corso di verifica da parte degli inquirenti statunitensi, sarebbe stata fatale una caduta da un ponte dell'imbarcazione.