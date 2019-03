Napoli, supermarket della droga in casa: 20enne arrestato dai carabinieri

Domenica 31 Marzo 2019, 13:04

La casa di un 20enne napoletano era diventata una piazza di spaccio dove nascondeva dosi e materiale per il confezionamento di hashish. A stanare il giovane, residente a Bagnoli, sono stati i carabinieri della stazione di Bagnoli che, inseme con i militari del Reggimento Campania, hanno prima intercettato due acquirenti che uscivano dall’abitazione dello spacciatore e, successivamente, proceduto all’arresto.Il 20enne, che si trovava già agli arresti domiciliari, è stato immediatamente trasferito nel carcere di Poggioreale per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio mentre i due compratori, entrambi napoletani, sono stati segnalati amministrativamente. I militari hanno perquisito la casa trasformata in un market della droga, sequestrando 316 grammi di hashish e materiale per il suo confezionamento in dosi.