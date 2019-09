Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:21

Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Spaventa due donne che stavano rincorrendo un uomo. I poliziotti hanno inseguito l'uomo e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato in via San Cosmo fuori Porta Nolana. L'uomo, marocchino irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, che poco prima aveva rubato il cellulare di una delle due donne mentre erano sedute al tavolino di un bar, è stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.