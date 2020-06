Mascherina sì, mascherina no? Nel dubbio, e aspettando le decisioni dell'unità di crisi regionale e del presidente De Luca, il Mattino regala ai suoi lettori la mascherina chirurgica approvata dall'Istituto superiore della Sanità: richiedetela sabato mattina al vostro edicolante, è in omaggio con il Mattino in tutte le edicole della Campania fino a esaurimento scorte.

