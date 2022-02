Mascherine e tamponi non a norma, il sequestro nel magazzino a Ischia

Sotto sequestro, in un grande magazzino di Barano di Ischia, 487 confezioni di tamponi rapidi antigenici Covid-19 e 284 mascherine facciali Ffp2 non conformi alle normative sanitarie. I dispositivi erano stati messi in commercio privi di etichettatura e indicazioni in lingua italiana e quindi delle informazioni e delle avvertenze per il consumatore. Il titolare del grande magazzino, un 33enne di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio dalla Guardia di Finanza per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Covid, giro di vite al Moscati tamponi ogni 48 ore per prevenire... COVID Omicron, Pregliasco: «A marzo forse stadi aperti al 100%,... LA PANDEMIA Covid-19, un'altra vittima in Irpinia e ricoveri in crescita