Mascherine e assembramenti a Napoli, i cittadini: «Servono più controlli»

La curva dei contagi cresce in Campania e nonostante le ordinanze – della regione e del governo – che rendono obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto, c'è chi continua ad avere paura degli assembramenti in strada. Le recenti immagini della Cumana così come quelle all'esterno di negozi, banche o poste, creano non poco timore tra i cittadini che adesso sono veramente spaventati. Una condizione di timore ed incertezza a cui, in alcuni momenti della giornata, è difficile sottrarsi e su cui la gente in strada chiede ancora più controlli.

«Bisogna verificare – affermano all'esterno di una posta a Fuorigrotta – chi indossa la mascherina e chi la mette sotto al mento. Non è possibile continuare così perchè la situazione è veramente grave. Adesso vediamo la curva crescere e bisogna tornare al senso di responsabilità che ci ha contraddistinti nella prima fase dell'epidemia. Non possiamo permettere che la situazione ci sfugga di mano in questo momento».

Un invito alla prudenza che viene rivolto soprattutto ai più giovani. A chi nelle notti del fine settimana, continua a frequentare i luoghi della movida.

«I ragazzi non sembrano essere consapevoli dei pericoli a cui vanno incontro. Continuiamo ad assistere agli assembramenti notturni e questo ci mette tutti in pericolo. La distanza, la mascherina e tutte le piccole accortezze dei mesi passati sono valide ora più che mai. Abbiamo bisogno dell'attenzione di tutti per cercare di arginare questa incredibile espansione dei contagi».

