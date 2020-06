Napoli, scoperto il deposito di mascherine e griffe false

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Genova una persona davanti ad un terraneo che, alla loro vista, si è affrettata a chiuderne la porta per poi darsi alla fuga. I poliziotti, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono entrati nel locale dove hanno rinvenuto 20 mascherine e 177 capi di abbigliamento con marchi di note “griffe” contraffatte. Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato l’affittuario del terraneo, M.A., napoletano di 48 anni con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, mentre il locale e la merce sono stati sottoposti a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA