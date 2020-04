Mascherine gratis in Campania, i farmacisti: «Per ora non sono arrivate»

Caos per le mascherine gratis in arrivo dalla Regione. Ieri i telefoni delle farmacie, cui spetterà la distribuzione, sono andati in tilt e sui social si è scatenata la tempesta per la corsa all'approvvigionamento. «Le mascherine non sono ancora arrivate - chiarisce il presidente di Federfarma Napoli Michele Di Iorio - L'iniziativa è apprezzabile, ma sono partiti troppo presto con l'annuncio e troppo tardi con le consegne. Martedì dovrebbero cominciare ad arrivare 500mila mascherine, e serviranno altri 4 giorni per completare le consegne». Ognuna delle 1800 farmacie campane (di cui 807 tra Napoli e Provincia) avrà a disposizione 150 pacchi da due mascherine ciascuno. «Né più né meno. Esauriremo le scorte in 2 ore. Per soddisfare il fabbisogno regionale occorrerebbero 6 milioni di mascherine, per ora ne sono state ordinate la metà», prosegue Di Iorio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

I farmacisti, a oggi, non sanno quali mascherine arriveranno. Né esattamente quando. Di sicuro, come annunciato dal Presidente di Palazzo Santa Lucia Vincenzo De Luca, tra fine aprile e inizio maggio, all'inizio della fase 2, ci sarà l'obbligo di indossarle. «I cittadini ci stanno subissando di chiamate - continua Di Iorio - Ma dalla Regione non ci hanno comunicato che tipo di mascherine dovremo distribuire. Mi dicono che arriveranno mascherine lavabili, forse chirurgiche, e della durata di una settimana circa. Quella di De Luca è un'iniziativa pedagogica, che serve a educare la cittadinanza sul fatto che la mascherina farà ormai parte dei nostri armadi. Consiglio agli utenti di pazientare. Non esiste un calendario dei rifornimenti. E sarà difficile rendicontare la consegna. Abbiamo la direttiva di darle innanzitutto alle aree del disagio sociale: ai cassintegrati, ai bisognosi, ai migranti, ai soggetti critici. Come si vede, l'aera del disagio è vasta e interclassista. Mi preoccupa l'effetto gratuità, specialmente in alcuni quartieri. Questa iniziativa di De Luca, apprezzabile, è stata rovinata dai ritardi della burocrazia e complicata dall'effetto annuncio, che ha generato confusione tra i cittadini, vista la pochezza dell'omaggio».Distribuzione all'esterno e presenza di forze dell'ordine. Queste le proposte dei farmacisti per evitare disordini nella distribuzione. Partiamo da Paolo Cotroneo, noto farmacista di Fuorigrotta, che chiede «la presenza di pattuglie che vigilino sulle consegne la settimana prossima, altrimenti scatteranno risse e assembramenti, come è già capitato quando arrivavano rifornimenti al mio negozio». Il tam tam, in realtà, è già partito: «Da ieri non facciamo altro che rispondere alle telefonate di chi ci chiede le mascherine della Regione - prosegue Cotroneo, che per l'emergenza ha donato alla Caritas, all'ospedale San Paolo e all'Asl Napoli 1 1000 mascherine chirurgiche, 150 tute e 2000 guanti - Non c'è respiro. Ci servono informazioni più precise sulla distribuzione, anche perché potremo accontentare solo 150 clienti. Non uno di più. L'iniziativa è lodevole, ma prima dell'annuncio sarebbe stato meglio organizzarsi con noi farmacisti. Al telefono i cittadini spazientiti ci insultano e ci accusano senza motivo in queste ore. La gente si catapulterà da noi: senza criterio certo di assegnazione si rischia il caos e che qualcuno faccia incetta di mascherine». In proposito, Cotroneo lancia un suggerimento: «C'è una piattaforma regionale, Saniarp, su cui sono già registrate persone esentate con le credenziali prescrittive: potrebbero farci distribuire le mascherine a quegli utenti. Abbiamo bisogno di sostegno in questa emergenza, e non di essere strumentalizzati. Ci sono 15 farmacisti morti in Italia e 800 infetti in Italia». «Vedrei con favore la presenza delle forze dell'ordine anche qui ai Colli Aminei per la distribuzione - spiega il direttore della Farmacia Maddaloni Francesco de Pascale - Da queste parti non sono mai mancate le mascherine e le abbiamo rivendute a prezzi etici. Benché i pezzi gratis della Regione non siano arrivati, ieri pomeriggio si sono presentati diversi clienti a chiederle, e già di questi tempi abbiamo una media di 600 ingressi al giorno. Quando arriverà il carico cercheremo di farlo distribuire da un operatore con un banchetto all'esterno della farmacia. Come tutte le cose gratuite, si rischia la corsa all'accaparramento».