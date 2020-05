Mascherine obbligatorie a Napoli, doppio sequestro dei vigili tra via Brin e via Ferraris

Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino poste in essere dal comando della polizia locale di Napoli, indirizzate in particolare ai controlli per il contenimento dell'emergenza Covid-19, gli agenti dell'unità operativa investigativa centrale hanno effettuato numerosi sequestri di dispositivi di protezione individuali.



Nello specifico gli agenti sono intervenuti in via Brin, dove hanno sottosto a sequestro penale circa 8000 mascherine prive di etichettatura e marcatura CE, rinvenute all'interno di alcuni scatoli di cartone accatastati nelle adiacenze di un centro commerciale nella zona orientale della città. Successivamente, in via Ferraris, sono state sottoposte a sequestro penale altre 900 mascherine prive di etichettatura e marcatura CE, rinvenute nella disponibilità di un motociclista datosi alla fuga per sfuggire al controllo.