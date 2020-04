Coronavirus in Campania: mascherine pediatriche, Sos dell'associazione Salvabimbi onlus

Il rischio è di una seconda emergenza che riguarderà la carenza di «mascherine pediatriche». Il tema collegato alla fase 2 verso la quale puntano istituzioni regionali e Governo per il contenimento dei contagi da Coronavirus, è al centro di un documento inviato alla Regione Campania. Questa volta, l’attenzione è rivolta ai minori e l’associazione “Salvabimbi onlus" dopo uno studio e una raccolta di dati statistici, anticipa i tempi su uno dei problemi con il quale l’amministrazione regionale si troverà a fare i conti. Ma non solo, i primi a trovarsi in difficoltà saranno proprio i piccoli cittadini e i loro genitori senza mascherine per proteggere i minori.



«In vista della fase 2, ormai prossima, con la prevedibile progressiva ripresa di attività economiche e la riduzione degli obblighi di permanenza domiciliare, scatterà l’obbligo dell'uso delle mascherine per tutti, all'esterno delle abitazioni- si legge nella nota inviata al Presidente Vincenzo De Luca- per questo la Regione Campania ha iniziato la distribuzione alle farmacie delle prime 500.000 mascherine acquistate, altre tre milioni di mascherine arriveranno direttamente a casa di ogni famiglia attraverso il servizio postale». Con questa premessa, il presidente dell’associazione, Domenico Buonanno punta il dito su una necessità che fino a oggi, non ha sollevato l’attenzione delle istituzioni.



«Considerato che anche per i bambini scatterà la riduzione dell’obbligo di permanenza a casa, l’associazione “Salvabimbi onlus” chiede alla Regione Campania se ha previsto, l’acquisto e la distribuzione di mascherine pediatriche». Nella nota, vengono indicate delle informazioni che riguardano la tipologia e le caratteristiche dei dispositivi di protezione destinati ai minori. L’associazione, rifacendosi alle indicazioni dei pediatri dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, spiega che «per i bambini dai due anni in su è opportuno indossare la mascherina che copra, come per gli adulti, il naso e la bocca, quando si trovano in un ambiente a rischio di contagio o quando essi stessi possano già presentare la malattia o essere a rischio di diffondere l’infezion».



Sempre secondo gli esperti, citati nel documento, «solo i bambini fragili, con malattie croniche e ad alto rischio, devono essere incoraggiati a indossare una mascherina particolare, non le chirurgiche o di stoffa, ma le Ffp2». Buonanno non trascura neanche le indicazioni riguardo le dimensioni dei dispositivi pediatrici, sottolineando che «per gli adulti, quella standard è 15x30 cm ma per un bambino occorre di 12x25 cm in media, considerando l’età e il fatto che deve aderire bene al volto». Infine, l’associazione “Salvabimbi onlus" chiede a De Luca, per «evitare prevedibili e possibili speculazioni, con la corsa all’acquisto e ricerca di introvabili mascherine pediatriche, di provvedere per tempo all’approvvigionamento di tali dispositivi».





© RIPRODUZIONE RISERVATA