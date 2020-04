«Mascherine, stop ai rincari: prezzo fisso nelle farmacie di Napoli»

Sos speculazione. Dopo il dossier pubblicato ieri su queste pagine, che ha evidenziato il rincaro vertiginoso dei prodotti di prevenzione sanitaria (mascherine e guanti) e di quelli igienizzanti (gel, alcol etilico e detersivi), Federfarma, Confcommercio e Confersercenti dicono la loro sui motivi degli aumenti dei prezzi in città. Senza negare il business del Covid e il fenomeno sciacallaggio, che costringe il consumatore ad affrontare rincari medi anche quadruplicati su mascherine e guanti, le associazioni di categoria spiegano cosa non ha funzionato nella filiera in regime di Covid. Le ragioni sono tante: dalla «mancanza di una produzione glocal» all' «assenza delle istituzioni nel regolare il mercato». Intanto è partita la gara per la dotazione di circa tre milioni di mascherine.

L'obiettivo della Regione è destinare le mascherine ai cittadini della Campania alla riapertura delle attività. Come annunciato, già dalla fine di questa settimana, un primo lotto di mascherine disponibili, sarà distribuito dalle farmacie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tal proposito in queste ore Federfarma Napoli sta «studiando un prezzo fisso per le farmacie napoletane - spiega- Daremo un'indicazione sul ricarico equo da apportare sul prezzo delle mascherine, individuando solo due prodotti: la monouso chirurgica e la Ffp2 senza valvola. Sono solo una decina i farmacisti napoletani sanzionati dalla Guardia di Finanza. Siamo stati obbligati a sottostare al prezzo imposto dai fornitori, alto rispetto al valore del prodotto: la richiesta ha fatto il prezzo». A uno stato d'eccezione non hanno fatto seguito interventi eccezionali: «L'americana Tre Emme e la comasca Pic, i nostri fornitori storici di mascherine, non sono bastati a soddisfare la domanda - prosegue Di Iorio - e ci siamo affidati ad aziende sconosciute. In un regime liberale lo Stato non può calmierare i prezzi, ma si potevano prendere delle misure importanti, la cui mancanza è stata gravissima. Federfarma aveva proposto un costo fisso sulle mascherine. Il Governo non ha risposto. Oppure, si poteva abbassare l'Iva al 4% sui prodotti sanitari diventati di prima necessità. Lasciandola al 22% si è dato campo libero agli speculatori. Solo pochi giorni fa Roma, con grave ritardo, ha emanato una circolare che ha permesso ai rivenditori di sconfezionare i pacchi di mascherine da 50 pezzi l'uno».La candeggina è passata da 1,65 di costo ante-covid fino a 2.30 euro, l'Amuchina Gel da 2 fino a 6.50 euro, 100 guanti da 3.95 euro a 10 euro. Una Ffp2, pagata 70 centesimi a inizio 2020, oggi costa fino a 8 euro. Le associazioni si dicono pronte a contrastare i rincari ma pongono l'accento su inflazione e crisi dell'import-export: due fattori che offrono il fianco allo sciacallaggio: «La speculazione c'è - ammette- Ma ci sono anche dei processi di mercato che rispondono all'inflazione. Non riusciamo a trovare un prezzo di mercato congruo sui costi del trasporto: se i camion tornano senza carico, come avviene in questo periodo di produzioni al palo, non si coprono i costi del viaggio di ritorno. Il fermo produttivo ha spinto i fornitori ad alzare i prezzi. Lo Stato verifichi le speculazioni, ma il prezzo fisso richiederebbe un altro contesto giuridico».