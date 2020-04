Mascherine, prezzo fisso a Napoli: si parte in 300 farmacie

Sono 300 le farmacie di Napoli e provincia che hanno aderito all'iniziativa di Federfarma Napoli sul prezzo fisso delle mascherine: da ieri una ffp2 si acquista a 4,90 euro e una chirurgica a 1,30. «Si tratta della prima iniziativa di calmiere su scala nazionale - dice Federfarma Napoli - Ci hanno scritto da Milano e Cosenza per avere informazioni sul nostro progetto, ed eventualmente imitarlo». Le mascherine di Federfarma si aggiungono a quelle fornite dalla Regione, che in queste ore le sta distribuendo, tramite Poste Italiane, ai cittadini esenti per reddito della Campania. Le consegne andranno avanti almeno fino a fine mese. Il tutto in vista dell'obbligo di indossarle dal 4 maggio in poi. Durante la distribuzione delle mascherine della Regione, ieri si è verificato un «grave atto di intolleranza nei confronti del farmacista di Marianella, Riccardo Terranova Barberio - denuncia Federfarma - minacciato durante la distribuzione. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri del Vomero».

Cinque milioni di mascherine fornite (in due bandi) dalla Regione alle 2,2 milioni di famiglie, cui si aggiungono ora le 170mila acquistate da Federfarma per Napoli e provincia. Ognuna delle 300 farmacie che hanno aderito all'iniziativa ha ricevuto un kit da 150 chirurgiche e 50 ffp2. «L'approvvigionamento sarà garantito - dice Federfarma Napoli - E siamo contenti del fatto che le farmacie che non hanno aderito direttamente si stanno adeguando ai costi che abbiamo indicato». Le mascherine sono state acquistate tramite Federfarma Srl (che fa capo a Federfarma Napoli) al costo di 1 euro (per le chirurgiche) e di 3,90 euro (per le ffp2). «Da oggi quelle chirurgiche saranno in vendita a 1,30 euro (attualmente il prezzo varia tra 1,5 e 2 euro) e le mascherine modello ffp2/Kn95 a 4,90 invece che a 6-8 euro - spiega Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli - Siamo in campo contro la speculazione. Ci siamo fatti carico di parte del costo d'acquisto. Abbiamo avuto offerte di prodotti alle cifre più disparate da ditte spesso improvvisate: ecco perché l'offerta al pubblico ha visto una forbice di prezzo così ampia».



«Ieri mattina è entrato un uomo - racconta il farmacista Terranova - pretendeva a tutti i costi le mascherine gratis; invitato a esibire un documento che ne comprovasse l'esenzione per reddito, ha iniziato a inveire e protestare. Ha distrutto anche la colonnina di gel disinfettante per i clienti». Il caos è tanto. Il mercato delle mascherine in regime di Covid ha attraversato tre fasi: nella prima, tra fine febbraio e inizio marzo, c'è stato lo squilibrio tra domanda (aumentata) e offerta (in caduta), e questo ha permesso ai «broker» di intervenire tra i fornitori e i rivenditori al dettaglio. La seconda fase (da inizio aprile a oggi) è stata caratterizzata da un mercato impazzito e soggetto a speculazioni. Ora, con la riconversione di molte aziende di sartoria in produttori di mascherine, e il conseguente aumento di produzione glocal, si cerca una strategia per regolare la vendita. «Serve che lo Stato abbassi l'Iva al 4% - dichiarae provincia - Sarebbe un primo passo per regolare il mercato. Le istituzioni dovrebbero poi dare indicazioni precise sul ricarico di vendita al dettaglio, che sia inferiore o uguale a quello stabilito oggi per il ricarico sul farmaco etico. Stimo che tra maggio e luglio serviranno almeno 70 milioni di mascherine per 6 milioni campani».