Uno spettacolo raccapricciante. Decine di topi che escono da buche e tane sotterranee e si aggirano baldanzosi tra i cumuli di rifiuti nascosti malamente dalle aiuole. Non è l'immagine oscena di una delle tantissime - praticamente tutte - bistrattate periferie della città, ma è quello che i cittadini segnalano da mesi all'esterno del Maschio Angioino, il monumento simbolo della città, fotografato ogni giorno da migliaia di visitatori d'ogni parte del mondo. L'enorme colonia di ratti prospera tra le montagne di rifiuti nascoste solo da un sottile strato di vegetazione nonostante vistosi cartelli - un invidiabile senso dell'umorismo - comunichino l'avvenuta derattizzazione.



Nelle aree verdi che costeggiano gli spalti del monumento di epocaormai da anni si segnala la presenza di una vera e propriaa cielo aperto. Ingombranti, resti di cibo, lattine, bottiglie di vetro e persino capi di abbigliamento dismessi. Una immagine indecente che fotografa appieno lo sbando di una amministrazione incapace di prendersi cura dei suoi monumenti più importanti. L'impressione, quando si sosta all'esterno del, è quella della polvere nascosta sotto al tappeto. Solo la parte che affaccia sul capolinea dei bus turistici è tenuta in discrete condizioni. La parte di giardini retrostante è il triste rovescio della medaglia di una città che vorrebbe ergersi a capitale mondiale del turismo ma che, invece, ancora molta strada deve fare sul fronte della civiltà e del decoro urbano.

Non se la passano meglio le aiuole e i giardini che in teoria dovrebbero abbellire il parcheggio comunale di via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, la strada che conduce direttamente nella zona del porto. Qui c'è un vero e proprio cimitero di passeggini gettati alla rinfusa e nascosti alla meglio con qualche ramo. I passeggini con ogni probabilità sono abbandonati dai numerosissimi venditori ambulanti che affollano la zona e che prendono d'assalto i turisti spesso sotto gli occhi indifferenti della polizia municipale che dovrebbe, tra l'altro, sovrintendere anche al rispetto del divieto di calpestare le aiuole che circondano l'entrata monumentale del Maschio Angioino. 50 euro di multa, così recita il cartello affisso all'ingresso del monumento, per i trasgressori. E invece branchi di turisti stranieri - ma non mancano anche i napoletani - invadono a ondate le aiuole per scattare le loro belle foto ricordo.

Menzione speciale, infine, merita l'arco trionfale di Alfonso d'Aragona, costruito nel XV secolo per celebrare la grandezza del sovrano di origine iberica. Molte parti necessiterebbero di immediati restauri conservativi, a cominciare dalle mastodontiche sculture di marmo invase da grosse piante rampicanti che rischiano, con le loro radici, di spaccare il marmo e provocare pericolosissimi cedimenti.

