Mashia, 17enne napoletana: «Ero una bulla ma ora sono pentita, farò la sarta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora credo nelle mie capacità e voglio diventare una sarta affermata». Mashia «con la i», come tiene a precisare, un metro e 75 centimetri di altezza, occhi e capelli castani, ha 17 anni ed è un’ex bulla. «Mi si annebbiava la vista quando i miei amici mi prendevano in giro e allora li picchiavo - racconta - Non importava che fossero miei compagni di classe. Mi insultavano e io dovevo difendermi». Dall’età di 6 anni la ragazza vive nella Vela celeste di Scampìa: «Quando la abbatteranno e ci assegneranno un nuovo alloggio sarò triste - dice - perché dovrò lasciare il posto dove sono cresciuta». Oggi Mashia è tornata sui banchi che aveva lasciato e sta svolgendo uno stage nell’atelier di abiti da sposa Pipolo a Villaricca, grazie ad un progetto regionale di alternanza scuola-lavoro.