Massa Lubrense, Ginevra è la prima nata dopo quindici anni

MASSA LUBRENSE - Ginevra è nata all’alba di lunedì a Torca (nella foto), il borgo collinare di Massa Lubrense che si specchia nel golfo di Salerno, affacciato sul fiordo di Crapolla e gli isolotti Li Galli. La bambina è venuta alla luce a casa dei genitori, Carmen Celentano e Mario Mastellone, assistiti dalla ostetrica Teresa de Pascale. Farà compagnia al fratellino Tommaso. A quindici anni di distanza dall'ultima nascita (un maschio), l’ufficio anagrafe del Comune ha potuto registrare, ieri mattina, un cittadino (o meglio una cittadina) nato a Massa Lubrense. «Oggi una bella notizia – scrive il sindaco Lorenzo Balducelli sulla sua pagina Fb -. Dopo molti anni, a Massa Lubrense, è nata una bambina. Stamattina ho avuto l'onore di firmare un atto di nascita con la dicitura: nata a Massa Lubrense. Alla nostra nuova concittadina, ai genitori ed ai familiari tutti i migliori auguri per il lieto evento». Non è stato dettato da un’emergenza, ma un parto pianificato e programmato nei dettagli. A Massa Lubrense non ci sono ospedali o cliniche, i figli dei cittadini nascono altrove, quasi tutti a Vico Equense. «Abbiamo scelto così – spiega Carmen -. Inizialmente, per la concomitanza dell’emergenza pandemica, c'erano tante limitazioni anche su cose importanti per noi come per il papà che volevamo assistesse al parto, che io potessi attaccarla subito al seno. Poi, il fatto di avere un altro bimbo piccolo a casa, non mi dava tranquillità, perché sarei sparita improvvisamente per qualche giorno e lui è sempre con me. Volevamo essere tutti sereni e vivere il tutto pienamente. Col senno di poi, è stata una delle cose più belle che potessimo fare. Chiaramente, abbiamo dovuto sottoporci a tantissimi controlli per verificare che tutto fosse fisiologico perfetto e non potessero insorgere problemi. Insomma, una scelta giusta che ci rallegra e ci ripaga con la nascita di Ginevra, ma non sapevamo di poter passare alla storia di Massa Lubrense». Con il papà Mario, titolare di un bistrot, mamma Carmen, laureata in Giurisprudenza, la nascita ha generato una ventata di allegria anche nei nonni Pietro, Maria, Pasquale e Anna.

