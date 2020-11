MASSA LUBRENSE - Sedici giovani, 14 uomini e 2 donne, provenienti da Iraq e Iran, oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, sono sbarcati alla baia di Ieranto. Una imbarcazione li ha lasciati sulla spiaggia del sito, di proprietà del Fai, poi si è allontanata. La comitiva di immigrati ha raggiunto successivamente il borgo di Nerano. Sul posto carabinieri e vigili urbani che hanno provveduto ad espletare le prime formalità di accoglienza.

Abiti asciutti, zainetti in spalla e mascherine, i 16 giovani sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura. Nessuno ha evidenziato sintomi febbrili oltre la norma. Nella piazzetta di Nerano si sono portati numerosi abitanti del borgo. Qualcuno si è preoccupato di rifocillarli con cornetti e merendine. Intanto, i militari della Capitaneria di porto hanno ispezionato Punta Campanella e dintorni per verificare l’eventuale presenza di imbarcazioni nella zona. I sedici profughi, quindi, sono stati condotti nel campetto della chiesa parrocchiale di Nerano per procedere alla identificazione.

In tarda serata, è giunto a Nerano anche il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, per attivare le procedure burocratiche per una sistemazione temporanea della comitiva. Oltre all’identificazione, i 16 immigrati dovranno essere sottoposti a tampone. Questa sera saranno ospitati nella Sala delle Sirene del Comune di Massa Lubrense. Una situazione inconsueta per Massa Lubrense e la penisola sorrentina. Indagini sono in corso, intanto, per accertare le motivazioni del loro arrivo a Ieranto.

