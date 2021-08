Massa Lubrense, concerto all'alba sulle ceneri dell'incendio che ha distrutto gli oliveti

MASSA LUBRENSE - L'incendio della notte tra venerdì e sabato che ha distrutto una vasta area di macchia mediterranea tra Sant'Agata sui due Golfi e Torca, non ha fermato questa mattina il concerto all'alba promosso dalla Proloco Due Golfi. Alle sei in punto, alle prime luci di Ferragosto, Massimo e Angelo Della Rocca hanno animato l'evento nella contrada «Cafariello» con un concerto per chitarra e mandolino per la gioia dei tanti spettatori partiti alle cinque e mezza dalla piazza di Sant’Agata.