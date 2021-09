Questa mattina gli agenti del commissariato di Sorrento hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via II Traversa Pigna, nel borgo collinare di Sant'Agata sui due Golfi, a Massa Lubrense. Nel terreno adiacente, hanno trovato una pianta di cannabis alta circa 2 metri del peso di 2,5 chilogrammi circa che è stata sequestrata.

L’uomo, un 22enne di Massa Lubrense, è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Ieri, inoltre, gli agenti del commissariato hanno effettuato controlli nel Comune di Sorrento. Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, controllati 17 autoveicoli, 8 motoveicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancanza dei documenti di circolazione e per aver cambiato corsia di marcia senza la dovuta segnalazione.