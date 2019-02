Sabato 23 Febbraio 2019, 11:42

Domani alle ore 11 a Massa Lubrense celebrazione eucaristica in memoria del piccolo Giuseppe Dorice, il bambino morto a Cardito per le violenze del compagno della madre. La messa sarà preceduta da un corteo che partirà dal piazzale antistante il plesso scolastico don Milani verso la Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie in Piazza Vescovado. L’iniziativa è stata voluta congiuntamente dal Comune di Massa Lubrense, dall’Istituto Comprensivo Luigi Bozzaotra e dalla Parrocchia Antica Cattedrale di Massa Lubrense. Un momento di riflessione profonda che l’intera Massa Lubrense nelle sue articolazioni di comunità civile, religiosa e scolastica ha voluto fare a quasi un mese dal tragico evento.