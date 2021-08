Massa Lubrense, manifestazione per la salvaguardia delle spiagge libere a Marina di Puolo

MASSA LUBRENSE - Decine di teli da mare, qualche ombrellone. Manifestazione pacifica alla spiaggetta del "Fico" della Marina di Puolo dalle prime ore di questa mattina. Parte dalla penisola sorrentina, dall'associazione La grande Onda, la protesta contro l'uso improprio delle spiagge libere attrezzate, problematica che già da alcuni anni anima i malcontenti di molti bagnanti che lamentano come, sempre più spesso, questo tipo di spiagge vengano gestite come regolari concessioni.

L'associazione ambientalista, è scesa in spiaggia, con l'obiettivo di impossessarsi per un giorno dell'arenile, che, a detta dei manifestanti, viene occupato in modo improprio da lettini ed ombrelloni posizionati già dal primo mattino, non lasciando spazio a chi farebbe a meno di tale servizio. «È una forma di protesta con la quale chiediamo alle autorità, controlli e vigilanza costante, se possibile quotidiana. Non possiamo permettere che si debba rinunciare al sacrosanto diritto di fruire in maniera gratuita di quei rarissimi lembi di spiagge libere rimasti in penisola sorrentina. A peggiorare la situazione ci si mette il caro spiagge da record, che si registra ormai presso quasi tutti i lidi della penisola - spiega Laura Cuomo, presidente della Associazione - I cittadini che per fare un tuffo si recano presso una spiaggia libera attrezzata, hanno il diritto di scegliere se posizionare sull'arenile i propri teli da mare a titolo gratuito o se avvalersi della eventuale possibilità di richiedere a pagamento lettino ed ombrellone: questi devono essere sistemati solo al momento della richiesta. Ma le spiagge vengono riempite di lettini anche in assenza di clienti e addirittura si parla di postazioni preacquistate in abbonamento. In tal modo lo spazio per un telo mare viene limitato all'osso se non addirittura negato».

La Grande Onda, dopo stretto riservo sulla location prescelta per mettere in campo la prima protesta, ieri mattina è partita dalla Marina di Puolo.