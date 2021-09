Massa di Somma, rapina con la pistola la fede nuziale ma cade dallo scooter: arrestato

A bordo di scooter ruba la fede nuziale a un uomo e poi cade al suolo e viene arrestato. L' episodio è accaduto a Massa di Somma. Protagonista un 55enne residente nel vicino comune di Cercola che, violando l'alt imposto dai carabinieri in via Paparo, impegnati in un servizio di controllo del territorio, è fuggito per qualche metro perdendo il controllo dello scooter.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Camorra, latitante dei Vanella-Grassi catturato a Malaga: deve... I CONTROLLI Abusi edilizi in Costiera con garage e case illegali: 5 denunciati L'AMBIENTE Poggiomarino, bruciano rifiuti industriali nel parco archeologico: 2... LA VIOLENZA Pomigliano, tenta di uccidere la compagna e sua figlia: arrivano i... LA MOBILITÀ Il tunnel di Lucrino chiude per lavori: riaprirà solo tra...

L'uomo era somigliante a un rapinatore più volte denunciato. Indosso aveva una pistola scacciacani con sette colpi a salve nel caricatore e una fede nuziale. L'anello, hanno ricostruito i militari, era stato appena rubato sotto la minaccia dell'arma ad un 48enne di San Sebastiano al Vesuvio. La vittima, che nel frattempo aveva raggiunto la Stazione dei Carabinieri per denunciare i fatti, ha potuto così riottenere l'anello a cui era legato. Il 55enne arrestato è stato condotto al carcere di Poggioreale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.