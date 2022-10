Massimo Angelino, continuano le ricerche dell'uomo scomparso dall'ospedale nel Napoletano

Senza sosta proseguono le ricerche di Massimo. L’uomo è stato ricoverato lunedì sera presso l’ospedale di Frattamaggiore, e martedì mattina, in stato confusionale, ha lasciato la struttura facendo perdere le proprie tracce. Massimo Angelino, 52 anni, occhi azzurri, capelli castani, alto 1,72. Quando si è allontanato dall'ospedale, indossava un pantalone tuta nero, con ginocchiere gialle, una maglietta bianca, ed era scalzo. La sorella, il cognato, i nipoti, lo stanno cercando in tutta Caivano e seguendo diverse segnalazioni in altri comuni vicini. Tuttavia ancora nessuna notizia. Alcuni hanno descritto un uomo scalzo aggirarsi con pantaloncini corti bianchi, nei pressi del parco verde, ma la famiglia esclude che possa essere lui, perché appunto si è allontanato dall'ospedale con pantaloni lunghi neri. L'appello anche sui social, e la trasmissione televisiva Chi L'ha Visto.