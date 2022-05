Massimo Ranieri col tutore, messaggio ai fan: «Mi spiace di aver interrotto lo spettacolo»

Massimo «Stakanov» Ranieri, come al solito, non si smentisce. È appena stato dimesso dal Cardarelli, dove ha passato la notte di venerdì dopo la rovinosa caduta sul palco del teatro Diana, e l'unica cosa che gli preme dire è «Mi dispiace di aver interrotto lo spettacolo». Era così felice di essere tornato in scena dopo il fermo causato dalla pandemia, e, ancor di più, di esser tornato in scena «a casa mia, tra la mia gente».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati