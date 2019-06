Lunedì 24 Giugno 2019, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 10:04

Statale Sorrentina nel caos per la chiusura del tratto che da Castellammare porta a Vico Equense. Un masso pericolante poco dopo i lidi di Pozzano ha indotto i vigili urbani di Castellammare a chiudere la strada che costeggia i lidi. Le operazioni sono in corso da ieri sera è questa mattina, in attesa di predisporre l’intervento di messa in sicurezza, il tratto è chiuso. Le auto in ingresso e in uscita dalla Penisola Sorrentina sono obbligate ad utilizzare la galleria di Seiano. Una scelta obbligata e nessuna strada alternativa. Una condizione che sin dalle prime ore della mattina ha messo in ginocchio la circolazione dei Monti Lattari, area stabiese e costiera. Code chilometriche in città e auto incolonnate in galleria. A seguito delle verifiche delle autorità competenti la circolazione dovrebbe ritornare entro la mattinata normale, il tratto sarà riaperto dopo aver circoscritto il pericolo che sembra già rientrato.