È stato ricoverato in ospedale il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nulla di grave, il primo cittadino si è recato questa mattina al presidio del Rummo per un'asma bronchiale e sarà sottoposto ad accertamenti di routine per poi tornare a casa.

LEGGI ANCHE Benevento, tempesta di vento e pioggia strage di alberi e incubo fiumi

Ultimo aggiornamento: 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA