Materazzo, la Spagna dice sì all'estradizione: Luca in Italia entro 10 giorni

È durata poco la melina sull’asse italo-spagnolo. Ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle due, da Madrid è arrivata la comunicazione ufficiale: via libera al ritorno in Italia di Luca Materazzo, il professionista napoletano arrestato a Siviglia martedì scorso con l’accusa di essere l’assassino del fratello Vittorio. Ora di nuovo spazio alla procedura, che assegna cinque giorni alla difesa di Luca per depositare un ricorso contro la riconsegna» dell’indagato alla giustizia italiana. Cinque giorni per un ricorso, poi - se l’istanza di parte sarà respinta - il ritorno a casa del rampollo della nota famiglia di imprenditori napoletani. Stando ad un calcolo neanche troppo approssimativo, tra una o due settimane, Luca Materazzo tornerà in Italia, via Fiumicino, per essere tradotto nel carcere di Civitavecchia, la casa circondariale che ospita i detenuti sbarcati a Roma, che non sono gravati da accuse di mafia.Un ritorno decisivo per affrontare il processo che si aprirà per l’omicidio di Vittorio Materazzo, il prossimo sette febbraio dinanzi al gup Alfonso Sabella. Un rientro in Italia, che fa da preludio ad una battaglia legale nel corso della quale il 36enne si dice pronto a giocare le sue carte fino in fondo. Dalla notte del 28 novembre del 2016 - la notte delle quaranta coltellate all’ingegnere napoletano - Luca ha sempre negato di aver ucciso Vittorio, protestandosi innocente anche di fronte a quella che viene indicata come la prova regina: il dna riscontrato sul coltello e su alcuni indumenti usati dall’assassino e lasciati in un angolo di vico Santa Maria della Neve. Il tentativo di opporsi al rientro in Italia e alle stesse manette scattate in Spagna giori fa lasciano intendere che Luca continuerà a protestare la sua innocenza. Ma torniamo al processo e ai test biologici.Quella del Dna è una prova enfatizzata nel corso della misura cautelare emessa dal gip Bruno D’Urso (attualmente in servizio a Roma), alla luce delle indagini coordinate dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso. Elementi che ora finiranno al centro del primo contatto tra Luca Materazzo e la giustizia italiana. Una decina di giorni per ritornare in Italia, dunque: difeso dai penalisti Gaetano e Maria Luisa Inserra, Luca Materazzo dovrà sostenere un interrogatorio di garanzia successivo all’emissione dell’ordine di cattura dal quale prese il via - almeno da un punto di vista formale - la sua latitanza. Potrà avvalersi della facoltà di non rispondere oppure replicare alle accuse che gli vengono mosse nel provvedimento cautelare.Uno scenario che fa i conti con la biologia (frutto del lavoro del gabinetto di polizia scientifica della polizia) e con una vicenda familiare che ruota attorno ad un probabile movente economico. Una eredità contesa alla base della decisione di Luca di aggredire il fratello e ucciderlo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, la decisione di assassinare Vittorio era stata maturata diversi mesi prima, con un ampio spazio lasciato alla premeditazione. Da tempo i due fratelli avevano ridotto al minimo ogni rapporto, da tempo Luca viveva di poco, tra le attenzioni delle sorelle e il credito di qualche amico di famiglia. Poi, la decisione di uccidere il professionista 51enne che evidentemente si era opposto allo smembramento del patrimonio lasciato da Lucio Materazzo, a sua volto morto per cause naturali il 25 luglio del 2013. Anche su quest’ultimo evento Luca Materazzo potrà scegliere di dire la sua. Ovviamente si parte da un risultato a lui favorevole, vale a dire il dispositivo del gip del Tribunale di Napoli che ha archiviato la posizione di Luca dall’accusa di aver provocato il decesso del padre.Una vicenda che ha sollevato scalpore, anche alla luce della decisione assunta mesi fa dalla stessa Procura di Napoli di riesumare la salma dell’imprenditore morto nel 2013, proprio per fugare ogni sospetto rispetto alle cause naturali del decesso. «Non ebbe a trattarsi di una morte traumatica violenta», ha scritto di recente il gip Giuliana Pollio, al termine di una maxiperizia sulla salma riesumata: una conclusione che conferma le indagini della prima ora condotte sulla morte di Vittorio Materazzo da parte dei pm Mario Canale e Ludovica Giugni. Tanti filoni investigativi nati da una vicenda familiare che ruota attorno al civico tre di viale Maria Cristina di Savoia, da dove Luca è sparito un anno fa, trascinando segreti e veleni in una «valigia grande» piazzata nel bagagliaio di un taxi per una fuga finita giorni fa a Siviglia.