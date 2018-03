CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Marzo 2018, 07:21

C’è un intero mondo in quelle tre pagine trasmesse in Corte di Assise. Venticinque nomi, tra esponenti delle forze dell’ordine, reparti investigativi e del gabinetto di polizia scientifica, ma anche amici e stretti congiunti della vittima (e per forza di cose anche dello stesso imputato).Sono i nomi indicati come testimoni da parte della Procura, elementi cardine del processo sulla morte dell’ingegnere Vittorio Materazzo, almeno a leggere la lista depositata dai pm nel processo a carico di Luca, fratello della vittima.Tre pagine, tanti nomi per chiudere il cerchio attorno al 36enne ritenuto responsabile di omicidio premeditato, consumato la sera del 28 novembre del 2016. Chiara la strategia della Procura: andare dritto al sodo, puntare sul movente economico, sulle ragioni legate alla gestione del patrimonio familiare e alle aspettative riposte dal 36enne nei confronti dell’eredità dei genitori. Dieci aprile, prima Corte di Assise, prima udienza, i pm calano gli assi. Ci sono i titolari delle indagini, vale a dire il capo della omicidi, il vicequestore Mario Grassia e il suo gruppo di collaboratori; l’ex capo del gabinetto della scientifica napoletana, il primo dirigente Fabiola Mancone, che ha chiuso la sua carriera in via Medina (prima di andare a rivestire un ruolo nazionale in forza alla direzione centrale anticrimine) proprio sul caso del delitto di viale Maria Cristina di Savoia, ma anche altri biologi in forza alla polizia che si sono cimentati sulle tracce del Dna e sull’autopsia disposta sul corpo della vittima.