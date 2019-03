Giovedì 7 Marzo 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 11:26

Processo Materazzo, un paio di colpi di scena nel processo che si sta celebrando in corte di assise.Per la prima volta dall’inizio dell’istruttoria Luca non è presente in aula, ma ha preferito rimanere in cella a Poggioreale: i suoi difensori - i penalisti Motta e Chiricone - hanno rinunciato a tutti i testi della difesa, mentre hanno avanzato una richiesta di integrazione dibattimentale con chi chiedono di ascoltare un teste al quale avevano in passato rinunciato.Perplessità nella corte, parere contrario da parte della Procura e da parte della difesa di Elena Grande (moglie dell’ingegnere Vittorio Materazzo ucciso nel 2016), rappresentata dai penalisti Arturo e Enrico Frojo.Cosa cela questa strategia da parte di Luca Materazzo? Un tentativo di ritardare l’esame dell’imputato?Domande destinate ad essere per il momento inevase, mentre il collegio della prima assise (giudice Provitera) ha rigettato la richiesta di ascoltare il consulente della difesa a cui Materazzo jr aveva rinunciato mesi fa.