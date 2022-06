Napoli, guidava un auto rubata senza patente: fermato 21enne a Materdei

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di ricettazione e riciclaggio un 21enne di Materdei già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno fermato a via Foria mentre era a bordo di una smart e lo hanno controllato. Dagli accertamenti è emerso che l’auto fosse stata rubata ad Angri nel luglio del 2020.

Il 21enne, che durante il controllo ha fornito false generalità, è stato anche denunciato per guida senza patente e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nell’auto, infatti, un coltello a serramanico. Auto e arma sono state sequestrate. Il 21enne è stato trasferito in carcere in attesa della convalida.