Materdei, il prefetto inaugura l'orto sociale per i minori a rischio

Ultimo aggiornamento: 15:23

«Nessuno può immaginare che, passando davanti al portone d’ingresso, all’interno vi sia questa bellissima sorpresa». Con queste parole il prefetto di Napoliha inaugurato stamattina l’orto sociale realizzato nel Giardino degli Scalzi a Materdei dall’Associazione Gioventù Cattolica. Il prefetto è stato accolto dal presidente di Asso.Gio.Ca., che ha illustrato l’organizzazione delle attività che si realizzano a Materdei da diversi anni, tra cui la donazione di giocattoli ai più piccoli, l’orticultura e i campi scuola per tutte le fasce di età nel periodo estivo. Nell’occasione è stata inaugurata l’area giochi “Tower” realizzata anche grazie al contributo di Unicredit.«Il lavoro che si svolge qui e le motivazioni di chi vi opera e a cui le istituzioni devono immensa gratitudine - ha aggiunto Valentini - sono fondamentali, perché spesso le organizzazioni pubbliche fanno fatica a occuparsi delle politiche sociali, spesso mancano le risorse, manca la cultura di come investire su questi temi sia qualcosa che attiene al futuro della nostra società. Noi rappresentiamo lo Stato e siamo sempre a disposizione per risolvere i problemi». L’idea del recupero di spazi abbandonati al centro dell’attenzione per il prefetto di Napoli: «Insieme all’assessore comunalenel mese di luglio abbiamo fatto un tour in tutte le 10 Municipalità e uno dei temi emersi sono proprio gli spazi abbandonati della città. Il Comune ha manifestato l’intenzione di organizzare un tavolo apposito per far confluire tutti questi spazi che possono essere recuperati con attività che vanno nel la direzione del sociale, nella cultura e dell’aggregazione». Inaugurato alla presenza del capitano Guido Volpe, comandante della compagnia dei carabinieri Stella, dirispettivamente vice presidente e segretaria generale dell’associazione L’Altra Napoli onlus, di Leandro Sansone, responsabile Territorial Relations Sud di UniCredit e di Vincenzo Galgano, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, proprietaria del Giardino di oltre 2.500 mq, concesso in comodato d’uso gratuito ad Asso.Gio.Ca., l’Orto Sociale è una nuova opportunità per bambini, adolescenti e famiglie per trascorrere il tempo libero partecipando ai diversi laboratori.L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di UniCreditl’associazione per l’acquisto di materiali e attrezzature per la creazione di un laboratorio di erbe officinali all’interno di “Casa Kitty”, un prefabbricato in legno collocato al centro del giardino, che sarà un ambiente per le attività laboratoriali dei più piccoli, oltre alla Tower Bridge, il complesso di scivoli e giochi installati di recente. Il progetto di UniCredit prevede che, grazie alle carte di credito a contribuzione Etica i clienti possano contribuire a fare beneficienza con il semplice utilizzo delle carte e senza alcun costo aggiuntivo. Per ogni spesa effettuata con la carta, infatti, UniCredit rinuncia a una parte delle commissioni per alimentare un fondo destinato a sostenere diverse iniziative di solidarietà sul territorio.«La presenza del prefetto - ha sottolineatopresidente dell’Associazione che si occupa da oltre 20 anni di minori a rischio - è uno stimolo per continuare a parlare di legalità e permettere ai nostri ragazzi di incontrare le istituzioni che sul territorio lavorano per garantirla e tutelarla. Un esempio e una testimonianza importante. Ad UniCredit va un ringraziamento particolare per averci dato la possibilità di realizzare uno spazio dedicato ai nostri ragazzi».