Matrimoni col Green Pass, riecco gli sposi stranieri a Sorrento: «È il segnale della ripresa»

Tornano gli sposini. Sudafricani, per (ri)cominciare. Ieri, nel salone degli specchi del Museo Correale, è tornato a risuonare il sì, anzi lo yes: Mandy e Nino si sono giurati amore eterno, abito blu elettrico lei, pantalone bianco e giacca scura lui, davanti al presidente Gaetano Mauro in veste di pubblico ufficiale. «È stata una gioia riaprire ai matrimoni civili e farlo in questo salone tanto rappresentativo, che abbiamo completamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati