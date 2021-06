Matrimoni col green pass, la felicità di Mario e Federica a Napoli: «Dopo due rinvii non vedevamo l'ora di sposarci»

Attese, incertezze e due rinvii prima del grande giorno. Oggi però anche Mario e Federica sono riusciti a sposarsi – nel rispetto delle norme anti-covid – insieme ad amici e parenti. Una cerimonia insolita sotto il primo sole d'estate che, seppure con le dovute accortezze, ha consentito a tutti gli invitati di partecipare in sicurezza. Cartelli con l'assegnazione dei posti, distanziamento, mascherine e confezioni di gel sanificante hanno fatto il resto.

«Nonostante tutto – raccontano Mario e Federica – siamo felici di come sia andata la cerimonia e di come i nostri invitati abbiano accolto le limitazioni. Abbiamo rinviato due volte e atteso oltre un anno questo giorno e per questo, appena c'è stata la possibilità, ne abbiamo approfittato subito. Sembra di vivere una favola e la nostra gioia è incontenibile. Non abbiamo dormito in questi giorni e gli unici dubbi erano legati alla possibile rinuncia di qualche parente o amico che, per il tampone o per la presentazione del green pass, avrebbe potuto tirarsi indietro».

Regole rigide insomma che comunque non hanno impedito la cerimonia e il pranzo di festeggiamento. Un appuntamento che gli stessi invitati vivono con grande allegria e senza timori. «È un ritorno alla normalità – affermano all'esterno della chiesa di Santa Maria a Fuorigrotta – che in passato abbiamo dato troppo per scontato. Questi sono appuntamenti che ci ricordano quanto sia importante dare valore a ogni singolo giorno. Avevamo dimenticato quanto fosse bello partecipare a un matrimonio e ora ne assaporiamo ogni attimo. È un piccolo ritorno alla normalità che viviamo con serenità e senza paure. Speriamo solo di non tornare più alle restrizioni dei mesi scorsi che ci hanno tolto la libertà che adesso stiamo riconquistando un po' alla volta».