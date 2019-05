«Con il Presidente Mattarella c'è stato un saluto veloce durante il quale ha portato il suo pensiero per quanto accaduto venerdì: è rimasto colpito dalla reazione della città facendo riferimento all'iniziativa che si è svolta domenica in Piazza Nazionale. Il Presidente è sempre molto attento alla città, sensibile, puntuale e presente». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, lasciando Palazzo Reale dove si è svolto il pranzo che ha seguito il trilaterale Italia, Spagna, Portogallo. Il primo cittadino ha sottolineato che con il Capo dello Stato c'è stato «solo uno scambio di battute perché non c'era il tempo per un'analisi complessiva».

Martedì 7 Maggio 2019, 16:38

