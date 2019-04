La messa al Rione Villa: «Mattarella ci aiuterà ma i clan vanno isolati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Aprile 2019, 07:00

«Sabato pomeriggio è venuto a farci visita Mattarella. Sono ancora emozionato. È arrivato in forma privata, dopo gli impegni ufficiali a Capodimonte e alla Sanità. Una visita che ci ha riempiti di gioia e della quale siamo ancora piacevolmente storditi. Ma per me e per tutta la comunità del Rione Villa ha significato principalmente una cosa: il segnale di una reale volontà di cambiamento da parte dello Stato per il nostro martoriato quartiere». A margine di una lunga omelia padre Modesto Bravaccino, parroco della chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, ha richiamato l'attenzione dei fedeli che affollavano le panche, e ogni angolo della parrocchia, alla «speciale» visita del giorno prima. Una visita in sordina, quella di Mattarella, non programmata, ma che tutti si aspettavano a pochi giorni dall'agguato di camorra che ha sconvolto mamme e bambini. Gli stessi che avevano lanciato il loro sos al capo del Quirinale in una lettera pubblicata su Il Mattino.