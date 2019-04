Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel museo di Capodimonte, a Napoli, per visitare la mostra su Caravaggio appena inaugurata. Accompagnato dal presidente della Camera, Roberto Fico, il capo dello Stato successivamente si recherà nel rione Sanità per un incontro con le scolaresche e la visita delle Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso. «Per Napoli è una grandissima giornata», ha commentato Fico all'arrivo.

Mattarella ha raggiunto in auto, insieme al presidente della Camera, piazza Cavour. Qui Mattarella e Fico sono scesi dalla vettura, percorrendo a piedi un tratto di alcune centinaia di metri verso il rione Sanità, seconda tappa della visita di oggi del presidente della Repubblica. Applausi e saluti calorosi da parte delle centinaia di persone che si sono assiepate lungo il percorso in attesa di Mattarella, che ha stretto la mano ad alcuni cittadini.

Sabato 13 Aprile 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 12:06

«Militarizzare si, ma con la cultura» ha proseguito il Presidente della Camera durante la visita. L’agguato di San Giovanni ha solo rafforzato l’idea di concentrare nei territori più difficili non solo le forze di polizia, ma anche i presidi culturali. «Presidi di cultura e più piazze sociali sono il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a presidiare il territorio ma con la forza della cultura e dell’istruzione. In questo crediamo e su questo dobbiamo continuare a lavorare».Dopo Capodimonte, la visita del Presidente è proseguita al Rione Sanità.«Questa visita è un riconoscimento per tutto il lavoro che è stato fatto dopo il martirio di Genny» ha detto Antonio Cesarano, il padre del 17enne ucciso per errore in piazza Sanità il 6 settembre 2015. «Questa città ha intrapreso la via del riscatto - ha aggiunto - e ha saputo reagire, possiamo dire che Genny non ha perso la vita invano». Al Capo dello Stato «vorrei dire che bisogna tenere più alta la guardia, soprattutto su questi territori. Così come è arrivato alla Sanità, spero che arriverà in tutti i quartieri a rischio del territorio». Il Rione Sanità, ha concluso Cesarano, «è sicuramente cambiato da quando è morto Genny. La gente vuole tenere alta la testa e vivere nel quartiere Sanità, vuole rimanerci».