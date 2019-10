Il Mattino.it, la nuova sfida per stare più vicino ai lettori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:00

Un anno fa, di questi tempi, il Mattino cambiava casa, dal Chiatamone al Centro Direzionale. È cambiata la sede, non è cambiato il Mattino, che ogni giorno affronta con la stessa passione di sempre le nuove sfide dell'informazione, ogni giorno più complesse. C'è il giornale in edicola, certo. Ma c'è anche il web e sul web oggi il Mattino si rinnova, cambia faccia, si avvicina ancora di più ai lettori. La prima pagina del Mattino.it è stata completamente ridisegnata per fornire...