Maturità 2020, tamponi solo ai bidelli: i prof impegnati con gli scrutini

«Va bene la sicurezza ma non quando si devono fare gli scrutini per i maturandi, o mi sottopongo volontariamente al tampone o mi connetto online per i quadri delle V, tra le due scelgo la seconda». Il tampone day ha visto molti prof assenti e il personale Ata presente in massa per sottoporsi all'esame. Commissari assenti giustificati proprio per i consigli di classe che sono iniziati appena due giorni fa e che si devono concludere rapidamente. La nota stonata della campagna voluta dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ieri ha parlato di «iniziativa unica in Italia che ha l'obiettivo di dare serenità a tutti», è contenuta nel calendario diffuso alle scuole solo il giorno prima della partenza dello screening che ha creato non poche difficoltà ai dirigenti scolastici. Scuole pronte, tuttavia, ad accogliere le unità mobili con un medico e due infermieri ma docenti impreparati a correre da una parte all'altra della città e senza alcuna possibilità di un appello bis per fare il test.

Due i distretti interessati nella giornata di ieri, il 40 e il 41. Il primo ha operato nella mattinata, dalle 9 alle 13. Uno dei primi l'Istituto tecnico industriale Righi in viale Kennedy. Spiega la dirigente Giovanna Martano: «C'è stata un'ottima risposta, su 60 tamponi volontari tra commissari, presidenti di commissione e personale Ata, in ben 43 si sono sottoposti all'esame, direi che è un numero rilevante anche in considerazione degli scrutini». Il secondo gruppo nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18 in buona parte delle secondarie di secondo grado della zona centrale: dal Mercalli al Pagano fino all'Umberto. Guanti, mascherine, gel igienizzante, moduli da riempire, entrate ed uscite separate (non in tute le scuole), prof e personale Ata in fila ma senza alcuna ressa soprattutto all'Umberto. Buona risposta al Mercalli dove la preside, Luisa Peluso, proprio per evitare che si presentassero tutti insieme, ha scaglionato gli ingressi in base ad un ordine alfabetico rigoroso. I primi a fare il prelievo, oltre ai dirigenti scolastici, proprio il personale della scuola.



Sabato è l'ultimo giorno in cui verranno effettuati i tamponi, senza alcun tipo di proroga e questo per dare la possibilità di analizzarli (i numeri sono solo a Napoli 3581, ma saranno di gran lunga inferiori) in vista degli esami di maturità che inizieranno il prossimo 17 giugno. Esami del tutto particolari che hanno imposto alle scuole una organizzazione degli spazi rispettando il distanziamento tra i banchi dei commissari e il candidato di almeno due metri. C'è chi ha messo dei percorsi colorati per indicare l'entrata e l'uscita, chi ha scelto invece i classici cartelli con le frecce, e comunque nelle scuole non mancano i dispositivi di protezione ed anche una sala con tanto di lettino da medico per affrontare eventuali emergenze.

La Campania non è la Lombardia. Le defezioni ci sono ma non creano nessun tipo di allarmismo anche perché l'ufficio scolastico regionale ha già pronta la lista dei sostituti. Solo a Napoli e provincia sono ben 650 i presidenti di commissione (quasi 1300 in tutta la Campania). Spiega il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp) della Campania Francesco de Rosa: «Le defezioni sono un dato fisiologico, ci sono sempre state e comunque gli esami si faranno in piena sicurezza ovunque».

