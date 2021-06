Maturità 2021, in Campania 78.686 studenti per l'esame: sola prova orale in presenza

In Campania sono 78.686 gli studenti che domani affronteranno l'esame di maturità. Un esame che a causa dell'emergenza covid anche quest'anno si svolgerà con la sola prova orale in presenza. E le scuole in questi giorni si sono preparate per garantire il rispetto delle norme anti covid. Un anno che in Campania soprattutto per le scuole superiori è stato segnato da un forte ricorso alla didattica a distanza. Tra norme nazionali e ordinanze regionali infatti i maturandi campani hanno svolto la quasi totalità dell'anno scolastico in Dad al 100 per cento o in Dad mista (alcuni studenti in aula e altri da casa) a partire da dopo le festività pasquali quando con il ritorno in zona arancione e poi gialla si è potuto tornare parzialmente in classe. E proprio il ricorso così ampio alla Dad preoccupa i maturandi.

«Affrontare l'ultimo anno in modo tradizionale mi avrebbe dato una maggiore serenità - racconta Giorgia, studentessa del Labriola - la Dad non è stata semplice, ci è mancato il confronto con i docenti e anche quello tra di noi e in parte anche il giusto approfondimento di alcune tematiche. Ormai è andata così, speriamo che l'esame vada bene e che l'anno prossimo i maturandi possano tornare al classico esame di maturità perché significherebbe che tutto questo è alle nostre spalle».

E ai ragazzi che da domani si cimenteranno con la maturità rivolge il proprio pensiero il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese: «È stato un anno complicato i ragazzi hanno studiato e hanno la volontà di uscire da questo momento così difficile. L'esame di maturità sarà un momento importante con cui certamente si aprono a una nuova vita lasciandosi alle spalle questo periodo».