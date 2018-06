CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 08:23

Mancano poche ore all'ultimo giorno di scuola ed è tempo di scrutini e bilanci. Da sabato la scuola va in vacanza (il 30 giugno le scuole dell'infanzia), ma le porte resteranno aperte grazie ai progetti europei e regionali che coinvolgono gli studenti e spesso persino i loro genitori, al fine di mantenere vivi gli spazi didattici con iniziative finalizzate all'inclusione, alla solidarietà, allo sport, e alla creatività.In queste ore per le scuole superiori di primo e secondo grado si decidono i meriti scolastici degli studenti e il passaggio alla classe successiva o eventuale bocciatura. Per gli studenti di quinta superiore, invece, è tempo di esame di maturità. Su Napoli e provincia, il numero totale di studenti che quest'anno sosterranno la maturità è di 35.301, distribuiti in 1.774 classi, a cui si aggiungono 1.240 candidati esterni. Ben 889 le commissioni esaminatrici con 843 presidenti e 2.623 commissari, i cui nomi sono stati resi noti martedì e consultabili sul sito del Miur. Gli esami di maturità inizieranno con la prima prova scritta, italiano, il 20 giugno, la seconda prova è in calendario il giorno seguente alla stessa ora, mentre la terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario il 25 giugno.La Regione propone vari progetti per favorire l'inclusione sociale e contrastare l'evasione. Tra questi «Scuola Viva», che offre iniziative per 451 scuole e circa 400mila studenti, e «Scuola di Comunità» in via sperimentale che coinvolge 4 scuole che, insieme a soggetti del terzo settore, diffonderanno la cultura della legalità per contrastare la dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di potenziamento dell'apprendimento sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio.