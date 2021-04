Ucciso a Torre Annunziata per un parcheggio, arrestati i quattro assassini di Maurizio Cerrato

Svolta nelle indagini, presi gli assassini di Maurizio Cerrato. Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili dell’omicidio del 61enne custode del Parco Archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata.

I quattro fermati sono stati rinchiusi nel carcere di Napoli Poggioreale.

Le indagini lampo dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina, hanno portato all'immediata identificazione del branco e dei ruoli di ognuno nell'efferato omicidio, avvenuto lunedì sera in via IV Novembre dopo la discussione per un parcheggio.