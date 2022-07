Maurizio de Giovanni come Pino Daniele. Due volti di Napoli, due simboli amatissimi. Entrambi - «'o ssaje comme fa 'o core» - chiamati allo stesso intervento chirurgico. Per lo scrittore, il ricovero d'urgenza nella notte tra martedì 12 luglio e mercoledì 13. A causa di «una sindrome coronarica acuta, stabili le sue condizioni ora», è la sintesi del bollettino medico diffuso dal Cardarelli, dove il 64enne resta nella terapia intensiva specialistica. Per il cantante, invece, l'angioplastica fu necessaria diverse volte, prima della lugubre epifania, nel 2015.

La chirurgia

L’operazione consiste nel “rompere” la placca che determina l’ostruzione nel sistema arterioso, mediante l’introduzione di un catetere in modo da consentire la rivascolarizzazione percutanea, il nome più tecnico della procedura, che va fatta d'urgenza: L’ideale è entro 120 minuti dalla insorgenza dei sintomi, perché il trattamento risulti più efficace. Per questo, esiste una rete dell’infarto che include le strutture sanitarie attrezzate con un reparto specialistico, denominate spoke, mentre i centri hub - come il Cardarelli - sono dotati anche di emodinamica, pronti a eseguire l'angioplastica in qualunque momento, 365 giorni all’anno.

La ripresa

E ora? Il peggio è passato? Dopo l’intervento, può essere richiesto un percorso riabilitativo, ma soprattutto vanno messe in atto tutte le misure necessarie per la cosiddetta "prevenzione secondaria". Quindi, è importante migliorare lo stile di vita: non fumare, niente vita sedentaria. E massima attenzione ai fattori di rischio quali diabete, ipertensione e colesterolo (quello ldl deve essere inferiore a 70mg/dl) che può essere tenuto sotto controllo con farmaci come le statine o inibitori del recettore Pcsk9.

In quest'ultimo caso la somministrazione avviene con una puntura sottocutanea ogni 15 giorni. Ovviamente, qualsiasi terapia deve essere prescritta dal cardiologo di riferimento. Ma la dieta, innanzitutto, resta decisiva. Studi scientifici hanno dimostrato, ad esempio, che avere un colesterolo ldl anche inferiore a 50 si associa a una significativa riduzione della mortalità e di nuovi problemi cardiovascolari, senza effetti collaterali.