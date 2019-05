Maxi appalto Asl Napoli1, Romeo vince la gara dopo il caso Cardarelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 08:32

Dopo un limbo durato quasi 15 anni e ripetute proroghe delle attività di pulizia e disinfezione di corsie e degenze, attribuite per anni sempre alle stesse due o tre ditte, l'Asl Napoli 1 assegna il servizio di sanificazione di tutti gli ospedali dell'azienda (compreso l'Ospedale del Mare) alla Romeo Gestioni Spa. Il colosso dei global service nel mercato della gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani è risultato infatti vincitore dei due lotti del bando di appalto istruito a giugno del 2018 dall'ex manager della Asl Mario Forlenza. Una gara partita in concomitanza dell'iniziò della crisi delle formiche al San Giovanni Bosco. Sbaragliata, con un punteggio nettamente superiore alla media soprattutto nella parte tecnica, la concorrenza agguerrita di altre 16 aziende tra le maggiori operanti nel settore (Rti Consorzio Meridionale Servizi - Team service, Bsd, La Cascina Global service, Pfe, Cns-Coinsorzio nazionale servizi, Coopservice, Dussman service, Tre Fiammelle, Rti Epm-Gruppo Samir-Gesap, Manital, Multicervice socieà cooperativa, Evolve consorzio stabile Florida 2000, Rti Snam-Diemme Scarl, Rti Cem consorzio stabile europeo-Emmeservice, Rti Sgs-Euroservizi generali Group). Superata anche l'anomalia, emersa lungo il percorso, sia per l'eccessivo ribasso per la parte economica, sia per il punteggio conseguito per la parte tecnica. Risultati poi entrambi conformi al capitolato.Il gruppo Romeo torna negli ospedali, a distanza di quasi quattro anni dal caso giudiziario partito a Napoli ed esploso a Roma con la vicenda Consip. Ricordate? Quattro anni fa furono le indagini sull'appalto vinto da Romeo per la pulizia del Cardarelli a consentire intercettazioni che avrebbero condotto al coinvolgimento di Tiziano Renzi (non indagato a Napoli, archiviato a Roma).