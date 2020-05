Coronavirus a Napoli: maxi assembramento in piazza Garibaldi per i pacchi alimentari, interviene la polizia

Caos in piazza Garibaldi a Napoli. Decine e decine di persone si sono riversate in piazza dopo la voce che in zona si stavano distribuendo pacchi alimentari. Nel giro di pochi minuti si è così creato un enorme assembramento, composto dalle tantissime persone in difficoltà che cercavano di procurarsi un sacchetto della spesa. Immediato l’arrivo della polizia che è subito intervenuta per gestire il gigantesco assembramento composto quasi completamente da migranti. Gli agenti hanno faticato non poco per ripristinare la normalità e garantire che venissero rispettate le distanze di sicurezza.

Una situazione complicata provocata dalla fortissima crisi economica innescata dall’emergenza Coronavirus. In tutta la città sono infatti tantissime le persone meno abbienti che usufruiscono delle distribuzione dei pasti da parte di associazioni e privati. Questa mattina, come ogni giorno, in moltissimi si sono accalcati anche all’esterno della mensa del Carmine, dove fortunatamente non si sono registrati disordini. Qui i pasti caldi giornalieri sono passati in questo periodo da 150 a 700.

