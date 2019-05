È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la...

«Per Noemi chiedo verità e giustizia, non vendetta»: Tania, la mamma di Noemi, affida all'avvocato Angelo Pisani, alcune riflessioni e risponde alle domande affidate dal...

«No, non doveva morire». È incredula Deborah quando le comunicano che il padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, non c’è più. «Sono distrutta, adesso non mi...