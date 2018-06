Maxi blitz dei carabinieri nell'hinterland: dieci denunciati tra Portici e Ercolano

Sabato 2 Giugno 2018, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano: maxi blitz dei carabinieri per il controllo del territorio e 10 denunciati.A Portici i carabinieri hanno denunciato per furto due soggetti, uno sorpreso in un negozio dopo avere rimosso dispositivi antitaccheggio da alcuni indumenti, l'altro fermato dopo un furto di denaro in un negozio di alimentari nel quale lavorava come garzone. Sempre a Portici, i militari hanno denunciato un 53enne sorpreso su via Giordano con 20 pacchetti di sigarette di contrabbando e due uomini di Barra fermati in sella a uno scooter privo di targa e risultato oggetto di furto.Ancora, se nei luoghi del divertimento di Portici sono stati segnalati alla prefettura otto giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, a Ercolano i carabinieri hanno denunciato per spaccio due fratelli sorpresi con 10 grammi di hashish in camera da letto.A San Giorgio a Cremano, infine, è stato contravvenzionato un parcheggiatore abusivo che svolgeva l’attività illegale davanti a un pub.