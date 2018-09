Maxi blitz dei carabinieri nel Nolano: raffica di denunce e sequestri

Domenica 16 Settembre 2018, 12:04

Servizi di controllo dei carabinieri nel Nolano: denunciati un 48enne di Cicciano sorpreso in flagranza di evasione dagli arresti domiciliari, un 29enne di Serino fermato alla guida della sua Alfa Romeo in stato di alterazione dovuta ad assunzione di cannabinoidi (rilevati da esami tossicologici all'ospedale di Nola), un 43enne di San Paolo Belsito, che nella sua abitazione teneva una pianta di cannabis indica alta circa un metro e 80.Denunciati anche un 58enne di Carbonara di Nola sorpreso alla guida della sua autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo e un 29enne ucraino controllato sulla pubblica via sprovvisto di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno. Segnalati alla prefettura di Napoli sette giovani assuntori di stupefacenti e sequestrati cocaina, marijuana e hashish.