Maxi blitz nel mercatino di Portici: denunciata la commessa con il reddito di cittadinanza

Controlli nell'area mercatale di Portici sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo antisofisticazioni e sanità. Di mille euro la sanzione applicata al titolare di un panificio, responsabile di violazioni alle norme igienico sanitarie. In un secondo panificio sequestrati 11 chili di prodotti alimentari perché privi di indicazioni sulla tracciabilità: per il commerciante è scattata una multa di 1.500 euro. Denunciata una donna per aver fornito false generalità. Nonostante fosse impiegata in un negozio alimentare, la donna è risultata beneficiaria di reddito di cittadinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA