Maxi blitz nella movida di Ischia, denunciati sei uomini ubriachi al volante

Domenica 28 Luglio 2019, 13:41

Durante la scorsa notte i carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato sei persone per guida sotto l’influenza dell’alcool. Hanno 19, 22, 25, 29, 40 e 44 anni, sono residenti sull’isola, a Napoli, a Saviano e Marano e avevano tassi alcolici compresi tra lo 0,9 e l’1,63. Denunciato poi, per guida di un’auto senza patente, un 48enne di Carrara.Denunciata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio anche una 20enne di Ischia trovata a nascondere addosso e a casa 9,5 grammi di marijuana e un bilancino elettronico.Nel corso del fine settimana, inoltre, presso la “spiaggia dei Maronti” di Barano, i militari hanno inoltre notificato tre ordini di allontanamento a venditori ambulanti in spiaggia; è stata sequestrata la merce e nei loro confronti sono state comminate sanzioni amministrative per 1.500 complessivi.Sanzionato un discopub al porto di Ischia per inosservanza dell’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore in quanto alle 2:30 diffondeva ancora musica benché il limite siano le 2:00.Sempre al porto di Ischia infine, sulla riva destra, i carabinieri hanno sorpreso quattro assuntori di hashish che ne possedevano per uso personale: gli assuntori sono stati segnalati alla prefettura; l’hashish, circa 8 grammi nel complesso, è stata sequestrata.