Sabato 20 Ottobre 2018, 13:55

Duecentosettantotto persone di cui 50 con precedenti penali, 136 veicoli controllati (un motociclo e 135 autovetture), quattro contravvenzioni al codice della strada e un sequestro amministrativo di un veicolo per mancanza di copertura assicurativa: è il bilancio di un servizio straordinario compiuto da agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giorgio a Cremano, nei comuni di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia.Gli agenti del commissariato, insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito in totale diciotto posti di controllo. Il servizio straordinario è stato predisposto nei territori vesuviani con finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere